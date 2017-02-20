Tuncay Opçin ‘asker abisi’ çıktı

Darbe girişiminden iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘Yatakta basıp şafakta asacaklar’ şeklinde twit atan Tuncay Opçin’in, FETÖ’nün asker abiliğini yapan isimlerden bir tanesi olduğu ortaya çıktı. FETÖ’nün askeri yapılanması kapsamında ifade veren Ömer G., darbe girişimine katılan Kurmay Albay Sedad Arıcan ve beraberindeki iki kişiyle Tuncay Opçin’i 1991 yılında ziyaret ettiklerini anlattı.

FETÖ'nün en kilit tetikçilerinden bir tanesi olan Tuncay Opçin'in 90'lı yıllarda asker abiliği yaptığı ortaya çıktı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün askeriye yapılanması içerisinde öğrencileri takip eden 'abi'lerle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Ömer G., Opçin'le 91 yılında İstanbul'da tanıştıklarını anlattı. Darbe girişimine katılan Safranbolu 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan, Yaşar Özbek ve Oğuz Yalçın'la beraber 1991'de İstanbul'a gittiklerini söyleyen Ömer G., "İstanbul Avrupa yakasında Tuncay Opçin isimli bir şahsın evine gittik. Bu şahsın yapının kendisinden daha kıdemli ve daha eski bir elemanı olduğunu öğrendim" dedi.





KURMAY ALBAY'LA ZİYARETE GİTMİŞ

Opçin'in İstanbul'daki evine gidene kadar kendisini tanımadığını söyleyen Ömer G. bu ziyaretinde darbe girişimine katılan isimlerden Kurmay Albay Sedad Arıcan, Yaşar Özbek ve Oğuz Yalçın'ın bulunduğunu söyledi. Ömer G. ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Sedad Arıcan, Yaşar ve Oğuz bana daha önceden tanıdıkları yapı içerisindeki askeri öğrenciler ile ilgilenen Tuncay Opçin isimli abilerinin olduğunu söylediler. Evine gittiğimizde benim Opçin'le tanışmamı istediler. Bu 3 kişi Opçin'le çok samimiydi.



"ETKİLİ BİR GÖREVDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Evde konuştukları sırada Opçin başka askeri öğrenciler ile ilgileniyordu. Başka grupları takip ettiğini anladım. Bu şahıs tarih bölümü okuduğunu hatırlıyorum. Daha sonradan Aksiyon dergisinde yazıları çıkmaya başladı. Bu nedenle kendisini medyadan takip ediyordum. Opçin'in askeri öğrencileri takip noktasında etkili ve yetkili birisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DARBECİ ALBAY'LA SIR İLİŞKİ

Balyoz'da kumpas davasında da şüpheli olan ve 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi istenen Opçin'in askeri bağlantıları ise örgütte kilit bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. Balyoz davasının başlamasına sebep olan seminerin koordinatörlüğünü yürüttüğü belirlenen Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor'un Tuncay Opçin'le telefonla çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Poshor son olarak NATO'nun Kosova'da güvenliği sağlamakla yetkili barış gücü olan Kosova Force (KFOR)'da görev yaparken izin alarak darbe girişimine katılmak için Ankara'ya geldiği ortaya çıkmıştı. Darbe girişimi sonrası yaralanarak GATA'ya kaldırılan Poshor tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.