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kökenli vekiller karşıtı oy verdi!

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 14:25
Türk kökenli vekiller Türkiye karşıtı oy verdi!
Türk kökenli vekiller Türkiye karşıtı oy verdi!

Belçika Federal Meclisi'nde, ’nin AB'ye üyelik müzakereleri ile ilgili tasarıya 4 kökenli vekil Türkiye karşıtı oy kullandı.

Belçika Federal Meclisinde, "'ye İPA II Çerçevesinde sağlanan yardımların ve Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulması" yönündeki tasarıya, 4 kökenli vekil 'evet' dedi.

Flaman bölgesinden Türk asıllı Federal Milletvekilleri Veli Yüksel (CD&V üyesi), Zuhal Demir (N.VA üyesi) ve Meryem Almacı (Groen, parti başkanı), Walon bölgesinden Milletvekili Özlem Özen (PS üyesi) tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı.



5 VEKİL ÇEKİMSER KALDI

Türk federal vekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır oylamaya katılmazken, 134 milletvekilinin evet oyuna karşılık 5 vekil yasa tasarısına çekimser kaldı. Türk kökenli vekillerin kararı Türk vatandaşlarını hüsrana uğrattı.