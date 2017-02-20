YSK seçmen listesi sorgulama adresi 2017! - Referandumda nerede oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumun 16 Nisan 2017'de yapılacağının açıklanmasının ardından YSK seçmen listesi sorgulama ekranı son günlerde sıklıkla ziyaret edilmeye başladı. ''Nerede oy kullanacağım?'' diye merak eden vatandaşlar doğru adresteler. 2017 YSK seçmen listesi sorgulama ekranı ile bu başlık altındaki haberimizi inceleyerek oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz. İşte ayrıntılar...

TBMM'de yapılan oylamalar sonucu kadbul edilen Anayasa değişikliği teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği referandum tarihini resmen açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından ise YSK seçmen listesi sorgulama ekranı sıklıkla ziyaret edilmeye başladı. Nerede oy kullanacağım? sorusunu merak eden insanlar bu başlık altında bulunan bağlantıya tıklayarak 2017 YSK seçmen listesi sorgulama ekranına girebilirler. İşte tüm detaylar...



YSK SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN -2017



YSK seçmen listesi sorgulama ile oy kullanacağını yeri öğrenmek için yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No bilgilerini girerek öğrenebilirsiniz.

SEÇMEN KÜTÜĞÜ DÜZELTMELERİ 26 ŞUBAT'A KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,

Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

26 Şubat 2017 (17.00) Pazar gününe kadar; bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmaları ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

OY KULLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER BAZI İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRECEK

2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurması ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.