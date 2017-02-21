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6 ilde ! Çok sayıda var

AA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 10:02
6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik düzenlenen da 20 kişi na alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından başlatılan /PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Siirt'te 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, sabah erken saatlerde 6 ilde 20 adrese eş zamanlı düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi na alındı. Adıyaman'da gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şehirlerde gözaltına alınanların da kente getirilerek sorgulanacağı belirtildi.