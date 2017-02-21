Anadolu Yayıncıları Derneği Cem Küçük'e yapılan saldırıyı kınadı

Anadolu Yayıncılar Derneği Gazeteci Cem Küçük’e yapılan alçak saldırıyı kınayan bir yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Gazeteci Cem Küçük'ün adına kayıtlı olan İstanbul Güngören'deki evi kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanmıştır. Akşam saat 19.05 sıralarında meydana gelen olayda ikinci kattaki eve 4 kez pompalı tüfekle ateş edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Cem Küçük 'ün şahsında özellikle böyle kritik süreçlerde her ne olursa olsun bir gazeteciye yapılan saldırıyı kabul etmek mümkün değildir. Şiddete başvuranların derhal yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenleri nefretle kınadığımızı belirtmek isteriz. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur…

