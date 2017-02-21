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ARKADAŞINA GÖNDER Anadolu Yayıncıları Derneği Cem Küçük'e yapılan saldırıyı kınadı
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Anadolu Yayıncıları Derneği 'e yapılan yı kınadı

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 16:31
Anadolu Yayıncıları Derneği Cem Küçük'e yapılan saldırıyı kınadı
Anadolu Yayıncıları Derneği Cem Küçük'e yapılan saldırıyı kınadı

Gazeteci ’e yapılan alçak yı kınayan bir yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Gazeteci 'ün adına kayıtlı olan İstanbul Güngören'deki evi kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanmıştır. Akşam saat 19.05 sıralarında meydana gelen olayda ikinci kattaki eve 4 kez pompalı tüfekle ateş edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Cem Küçük 'ün şahsında özellikle böyle kritik süreçlerde her ne olursa olsun bir gazeteciye yapılan yı kabul etmek mümkün değildir. Şiddete başvuranların derhal yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenleri nefretle kınadığımızı belirtmek isteriz. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur…