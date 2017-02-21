AK Parti Genel Başkan Yardımcı Medya ve Tanıtım Başkanı Cevdet Yılmaz referandum kampanyasını "vesayetin ortadan kalkması", "kalkınma ve refah", "güven-huzur-birlik ve beraberlik" ile "uluslararası alanda güçlü Türkiye" şeklinde 4 başlıkla kurduklarını belirtti. Yılmaz, "Milletimizin güçlü bir şekilde 'evet' diyeceğine inanıyoruz. Şu anda anketlerde 'evet' önde. Biz kararsızları bilgilendirerek ikna etmeye çalışacağız. Referandumda ne bıçak sırtında olacağız ne de pembe tablo çizerek rehavete kapılacağız" dedi.