“Vesayet sistemi tasfiye edilecek. Güçlü hükümet, huzur, güven ve özgürlüğün teminatı olacak. Uluslararası siyasette etkimiz artacak. Meclis yasa yapmaya odaklanacak, cumhurbaşkanı ve kabinesini denetleyecek”

AK Parti referandum için sosyal medyayı aktif olarak kullanacak. AK Parti Strateji Ekibi'nce hazırlanan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan video Youtube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya ağları üzerinden kısa sürede büyük ilgili gördü. Videoda değişikliğin Türkiye'ye kazandıracakları şöyle sıralandı:

İSTİKRAR: Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. İki seçim arasında 5 yıl kesintisiz icraat olacak. Uzlaşma kültürü gelişecek. Hükümet kurulamama sorunu olmayacak. Hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan etkin bir yönetim modeli oluşacak. Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak. 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimiz ivme kazanacak.

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VESAYET: Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Devletin gerçek sahibi millet olacak. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Hükümet icraat yapacak, Meclis kanun yapacak ve hükümeti denetleyecek.

HUZUR VE GÜVEN: Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak. Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarımız daha etkin olacak. Terörle etkin mücadele edilecek. Güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar alınacak. İnsanımız özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşayacak.

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GÜÇLÜ MECLİS: Meclis asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve hükümeti millet adına denetleyecek. Yasa tekliflerini milletvekilleri verecek. Meclis cumhurbaşkanını ve kabinesini denetleyecek. Milletvekili sürekli temas halinde olduğu halkın beklentilerini kanunlara yansıtacak.

GÜÇLÜ TÜRKİYE: Bölgede ve küresel siyasette etkili olacağız. Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkımız artacak. Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olmakta elimiz güçlenecek. Öncü ülke olma hedefimiz daha kısa sürede gerçekleşecek.

UZLAŞMA-BİRLİK: Cumhurbaşkanı halk tarafından seçileceği için siyasette birliktelik artacak, kutuplaşma azalacak. Hükümet ve Meclis'in uyumu önem kazanacak. Seçim yenileme yetkisi hem cumhurbaşkanının hem Meclis'in yenilenmesi anlamına geliyor. Hükümet krizleri tarihe karışacak.

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ERDOĞAN'DAN EGE ÇIKARMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum kampanya sürecinde 40'a yakın ili ziyaret ederek vatandaşlara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak. Erdoğan'ın her hafta 5-6 ili ziyaret edeceği belirtildi. Erdoğan'ın bu hafta sonu da Manisa, Aydın ve Muğla illerini ziyaret etmese bekleniyor. Erdoğan cuma günü Manisa'da, cumartesi günü ise Aydın ve Muğla'da açılışlara katılacak. Ayrıca, yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarla da bir araya gelecek olan Erdoğan, referandum tarihine kadar Almanya, Belçika ve Hollanda'da gurbetçi vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

KARARSIZLAR İÇİN 20 SORUDA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ…