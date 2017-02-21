Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: El Bab'dan sonra hedef Rakka

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "El Bab'dan sonra hedef Rakka. Her şeyden önce DEAŞ'e karşı, YPG-PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir. Bölgede iki şeytan arasında halkı seçim yapmaya zorluyorlar" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Her şeyden önce DEAŞ'e karşı, YPG-PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir. Bölgede iki şeytan arasında halkı seçim yapmaya zorluyorlar. Doğru strateji ve doğru gruplarla Rakka konusunda adım atabiliriz. İstihbaratımız ve askerlerimiz ABD'li muhataplarıyla görüşüyorlar DEAŞ'ın İslam ile ilgisinin olmadığını en net biz söylüyoruz. El Bab'dan sonra hedef Rakka. Yüzde 99 Sünni Arap bir şehre Şii milisleri sokmak çok tehlikelidir. O yüzden Haşdi Şabi, Musul'a bugüne kadar kadar sokulmadı. (Rakka operasyonuna) PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir. " dedi.

Basın mensuplarının S 400 füzeleriyle ilgili bir soruya ise Bakan Çavuşoğlu, "S-400 ile ilgili görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.