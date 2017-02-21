Erdoğan ile McCain’in gündemi PYD ve Rakka

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Senatör John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı kabul yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmede terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin yanı sıra özellikle Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele konusu ele alındı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Suriye'de terör örgütleri PYD/YPG'ye verilen desteğin oluşturduğu rahatsızlık Senatör McCain'e de iletildi. Görüşmede bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü desteklenerek mücadele edilemeyeceği ifade edildi. Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri vurgulanırken, terör örgütü DEAŞ'a karşı Rakka'da yapılacak operasyon da gündeme geldi. Görüşmede, terörden arındırılmış güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge konusu da masaya yatırıldı.