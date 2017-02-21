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’nün yapılanmasına : 21 gözaltı!

SEMA ALİM DALGIÇ
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 09:52
FETÖ’nün esnaf yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı!
FETÖ’nün esnaf yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Antalya’nın Serik İlçesi’ndeki yapılanmasına ilişkin düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 21 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü 'nün himmet yapılanmasına ilişkin başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı lara yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

DERNEK ÜZERİNDEN HİMMET

Savcılık ve mahkeme talimatıyla gözaltı ve arama kararı verilen 24 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Şüphelilerin SEGİAD isimli dernek üzerinden Fethullahçı Terör Örgütü'ne himmet aktardığı iddia edildi. 3 şüphelinin aramalarının sürdüğü öğrenildi.