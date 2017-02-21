Son dakika: Gazeteci Cem Küçük’ün evine silahlı saldırı

Gazeteci yazar Cem Küçük, Güngören’deki evine yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Evine yönelik silahlı saldırıya ilişkin konuşan Gazeteci Cem Küçük, "DHKP-C, PKK, FETÖ gibi örgütlerin saldırısı ise vız gelir tırıs gider" dedi.



Edinilen bilgiye göre Cem Küçük'e ait olan ancak kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören'deki eve silahla ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce akşam saatlerinde yapılan saldırıda evin camları patladı. Pompalı tüfekle gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırı sırasında evde bulunan Osman Küçük'ün eşi ve çocuğu şans eseri yara almadı. Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Terörle mücadele ekipleri de saldırı bölgesinde incelmelerde bulunurken, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GAZETECİ CEM KÜÇÜK’ÜN EVİNE SİLAHLI SALDIRI

Cem Küçük'ün evine silahlı saldırı