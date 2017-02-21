HDP'li vekil İdris Baluken tutuklandı

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tutuklandı.

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen ve Ankara'da gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartılan Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Ankara Adliyesine getirildi.

İdris Baluken, SEGBİS ile Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ifade verdi.

Mahkeme, Baluken'in tutuklanmasına karar verdi.

İdris Baluken'e adliyede, HDP milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Mehmet Ali Aslan da eşlik etti.