MHP Lideri Devlet Bahçeli: Yenikapı ruhundan vazgeçmeyeceğiz

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, sözlerimin başında söylemek istediğim ilk şey diye dikkat çekerek “Bizim için siyaset çıkar mücadelesi değildir. Ahlak ve akıl dolu tutum siyasetimizin omurgasını teşkil eder. Bu yüzden 48 yıl önce MHP, milletinin gövdesinden doğmuştur. Kaostan geçim, krizden seçim yapan bir parti olmamıştır. Bilinsin ki hain ve işbirlikçiler bu davayı aşamayacaktır. Türkiye düşmanlarının elinde tuttuğu maşalar ortalıktadır”şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündemi yaklaşan referandum ve FETÖ oldu. Konuşmasında Yenikapı ruhunun asla vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Yenkapı ruhu bizim asla vazgeçmeyeceğimiz bir milli duruş ve diriliş tablosunun özetidir" dedi. Bahçeli, konuşmasının satır aralarında Milliyetçi Hareket'in 16 Nisan'da EVET diyecek olmasına da yer verdi. Bahçeli, "Biz devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet diyeceğiz. Devlet, millet kaynaşmasına destek olacağız. FETÖ'nün yanında mı duracaktık? PKK'nın, CHP'nin, TKP'nin, EMEP'in, elinde kan olan aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki değil midir?" şeklinde konuştu.

İşte Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan satırlar:

TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLALİ İÇİN 16 NİSAN'DA EVET!

* MHP, askerinin, devletinin ve hükümetinin şartsız yanında ve destekçisidir. Türk düşmanlığı paralı uşakları milli varlığımızı ateşe vermek istemişlerdir. Türk milleti havada ve karada darbecilere pençe vurmuştur. FETÖ bir suç şebekesidir. Amacı devlet ve toplum hayatının tüm hücrelerine yuvalanmak ve ele gerçirmektir. Haşhaşiler, Tapınak Şovalyeleri başta olmak üzere ezoterik örgütler neyse FETÖ aynısıdır. Pensilvanya'daki imam kılıklı imansız bu örgütün başıdır.

* Yenkapı ruhu bizim asla vazgeçmeyeceğimiz bir milli duruş ve diriliş tablosunun özetidir. Asırlarca Türklüğü Anadolu'dan çıkarmak isteyenlerin kurumayan şiddet kaynağında 15 Temmuz mayalanmıştır. Biz Türk milletinin istiklalini korumak istiyoruz! Bunun için 16 Nisan'da evet diyeceğiz.

"BU SORUNUN CEVABINI BİLEN VAR MIDIR?"

* Bu saldırganlık ve tertip yeni değildir arkası da kesilmeyecektir. Çanakkale'de şamarladıklarımız Dumlupınar'da kovaladılarımız 15 Temmuz'da karşımıza tekrar çıkmıştır. Bunun için 15 Temmuz bir Sevr dayatmasıdır. İslam'a yönelik bir haçlı akınıdır. Eğer 15 Temmuz süreciyle su yüzüne çıkan işgal girişimi tamamen silinmezse bu şartlarda yaşamak zora girecektir. Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı kaç vatan evladı katledilecekti? Bu sorunun cevabını bilen var mıdır?

* 15 Temmuz'da olmayınca 16 Nisan'da şanslarını denemek için hazır bekleyenler, size sesleniyorum: Halep yolunda deve izi saymayın, kargayı bülbül diye satmaya kalkmayın. Hiç kimse yutmaz. Kazdığınız kuyuya bir kez daha düşeceksiniz.

"NEREDE FETÖ, ORADA PİSLİKTİR"

* 15 Temmuz feci bir olaydır. Zamanla arkasındaki sis perdesi aralanacaktır. Mesela Yurtta Sulh konseyinin kimlerden oluştuğu ortaya çıkacaktır. İşgale umut bağlayanlar, FETÖ'nün kripto elemanları kimdir kimlerden oluşmaktadır? Nerede FETÖ, orada pisliktir.

* 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast içn Marmaris'e giden hainlerin yargılanmasına başlanmıştır. Bu caninin "hiçbir şeyden korkmuyorum, darbe yaptım cezası idamsa canım yanmaz" şeklindeki kokuşmuş cümleleri Türkiye'ye meydan okuymaktır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam diyorsa bize düşen TBMM'de bu düzenlemeyi yapmaktır.

"TÜRKİYE İÇİN EVET DİYECEĞİZ"

* Biz devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet diyeceğiz. Devlet, millet kaynaşmasına destek olacağız. FETÖ'nün yanında mı duracaktık? PKK'nın, CHP'nin, TKP'nin, EMEP'in, elinde kan olan aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki değil midir?

* Biz vatan millet diyoruz, elimizi taşın altına sokuyoruz. Hayır diyen vatandaşlarımıza sözüm yoktur, bilakis iradelerine saygım vardır. Fakat hayırsızlardan oluşan, hayır cephesi kurarak fesatlık yapan emekli siyasetçilere, eski tüfeklere, terör bölücülük taşeronlarına itibarımız yoktur, sırtımız da bunlara dönüktür.

"16 NİSAN'DA BİR PARTİYİ DEĞİL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANACAK"

* 16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir siyaset değil, milletimiz anayasa değişikliğini oylayacak, kendi geleceği hakkında karar verecektir. Hayır koalisyonunun niçin telaşlı, niçin tahammülsüz olduğudur. Demokratik nezaket hiç gözetilmemektedir. CHP sözcüleri bazı, anketçiler, bir kısım çürük çarık fikir sahipleri MHP tabanın yarıdan fazlası hayır verecek kehanetiyle yatıp kalkmaktadır.

* Bitli baklanın kör alıcısı olur misali, CHP sözcüleri 16 Nisan'ı kara göstermeye çalışmaktadır. Milletten ödleri kopmaktadır. PKK'nın tırmandığı dala salıncak kuran bu zihniyet 1923'ün CHP'si değildir. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş. CHP yanına aldığı bölücülükle mimlenmiştir.

"NE DERLERSE DESİNLER MHP, 16 NİSAN'DA EVET DİYECEKTİR"

* Ne derlerse desinler MHP, 16 Nisan'da evet diyecektir. MHP, bir bütündür dava arkadaşlarım ülkesi ve milleti için gereğini yapacaktır. Bizim ülke sevdamızın sadakasına bile layık olmayanlar kirli alınlarını aklamaya kafi gelmeyecektir. Anayasa değişikliğini Türkiye için istiyoruz.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesiyle Türkiye tek ses olacaktır. Peki bundan kimler rahatsızlık duymaktadır? İstikrarsızlık rüyasına dalan ilkesizler emri nerelerden almışlardır. Evet diyoruz! Çukurova'nın Anadolu bozkırlarının sesine kulak veriyoruz. Evet diyoruz, Sakarya'nın Fırat'ın sesine kulak veriyoruz. Evet diyoruz, Türk milletinin namusuna sahip çıkıyoruz.

* Hayır'cılar hangi çevrelerin sularında yüzüyor. Evet dedik, devlet ve milleti ezdirmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine destek çıkıyor ve evet diyoruz. Türk milliyetçiliğin açtığı yolda devletin yeniden yapılandırılmasına evet diyoruz. Bizim için vatana, bayrağa sahip çıkmak yemindir, vazgeçilemeyecektir. Ruhumuz evettir, kararımız evettir, kurtuluşumuz Ankara tercihimiz evettir.