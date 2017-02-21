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İngiliz 'ye giden uçaktan indirildi

AA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 20:07 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 20:08
Müslüman İngiliz ABD'ye giden uçaktan indirildi
Müslüman İngiliz ABD'ye giden uçaktan indirildi

İngiliz vatandaşı in New York uçağından indirildiği ortaya çıktı. Bangladeş kökenli İngiliz vatandaşı Muhammed Juhel Miah'ın, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 'li görevlilerce uçaktan indirilerek seyahat etmesinin engellendiği bildirildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Galler'de lik yapan 25 yaşındaki Miah geçen hafta bir okul gezisi kapsamında Reykjavik'ten 'ye uçmaya hazırlanırken, havalimanında önce giysileri çıkarılarak arandı, daha sonra da uçaktan indirildi.

Uçaktaki diğer yolcuların, öğrencilerinin ve meslektaşlarının önünde mahcup duruma düştüğünü anlatan Muhammed Juhel Miah, kendisine "suçlu" muamelesi yapıldığını söyledi.

"Bu hiç kimsenin başına gelmemeli." diyen Miah, "Bütün kurallara uydum, doğru kutucukları işaretledim ama yine de suçlu muamelesi yaptılar. Sabıkam yok. Asla belaya bulaşmadım. Şoke oldum, bunun olduğuna inanamadım. Kendimi güçsüz hissettim. Hedefteydim ama buna karşı hiçbir şey yapamıyordum." diye konuştu.

"Bu olaya getirebildiğim tek açıklama, 'umarım yanılıyorumdur' olmam." ifadelerini kullanan Muhammed Juhel Miah, şunları kaydetti:

"Umarım doğru değildir, bunun gerçekten doğru olmasını istemiyorum ama sanırım bütün sorun, karşılaştığım ilk ABD'li görevliyle ve kadın görevlinin adımın 'Muhammed' olduğunu öğrenmesiyle başladı."

Miah'ın yarım kalan planlı okul gezisine 39 öğrenci ve 5 öğretmenle birlikte çıktığı bildirildi.

Muhammed Juhel Miah'ın yaşadığı Galler'in Bölgesel Başbakanı Carwyn Jones'un konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan "acil açıklama" istediği kaydedilirken, ABD makamlarından ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald 'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının, çifte vatandaşlığa sahip İngiliz vatandaşlarını etkileme ihtimali ülkede tartışma konusu olmuştu.

Tartışmalar üzerine ABD makamları nezdinde girişimde bulunan Dışişleri Bakanı Johnson, İngiliz pasaportuna sahip herkesin ABD'ye seyahat edebileceğini belirterek, "ABD Büyükelçiliğinden, bu kararnamenin farklı bir ülkede doğan ya da ellerinde başka bir ülkenin pasaportu da olan İngiliz pasaportu sahiplerini etkilemeyeceği konusunda güvence aldık." demişti.

Trump yönetiminin getirdiği yasak uygulaması bir federal mahkeme tarafından durdurulmuş, yönetimin temyiz girişimi de başarısız olmuştu.