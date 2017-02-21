Nagehan Alçı'ya çirkin saldırı

Gazeteci yazar Nagehan Alçı, Etiler'de dün kahve almak için girdiği kafede, piyanocu Nazlı Işıldak'ın saldırısına uğradığı iddiasıyla polisi aradı. "Şerefsiz, senden nefret ediyorum" diye bağırdığı ileri sürülen Işıldak gözaltına alındı. Nazlı Işıldak’ın sosyal medya hesabından sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye hakaret ettiği öğrenildi.

Yaşadığı olayla ilgili açıklamada bulunan Nagehan Alçı, kahve almak için kafeye girdiği sırada önündeki kadının kendisini görünce bir anda bağırmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"Şerefsiz, terbiyesiz, senden nefret ediyorum, çocukların gün yüzü görmesin gibi bir sürü şey söylüyordu. Çığlık çığlığa bağırıyordu. Hiç cevap vermedim. Daha da üzerime gelmeye başladı. 'Sizinle muhatap olmuyorum, nefret suçu işliyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Hadi ne kadar polis varsa çağır, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Bütün herkes bize bakıyordu. Ben dışarı çıkmak için kapıya yöneldiğimde 'Defol korkak, kaçıyor musun?' diye bağırmaya devam etti. Polis korumam kapının dışındaydı. O geldi, kadının kimlik bilgilerini aldı. Daha sonra karakolda ifade verip kendisinden şikayetçi oldum. Burada çok açık hakaret ve nefret suçu var."

ELLERİNDE GÜÇ OLSA İDAM EDECEKLER

Etiler Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Nazlı Işıldak'ın Tuğgeneral Fahri Işıldak'ın kızı olduğunu öğrendiğini de belirten Alçı, "O kadar kendilerini hala bu ülkenin sahibi zannediyorlar ki. Kendisi otoriteymiş gibi hakaret ediyor, küfür ediyor. Otorite kokusu yok, devleti tanımıyor. Biz bu insanların haksız davalarla, kumpas davalarla mağduriyetlerine kaç yıldır sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar ise ellerinde güç olsa bizi idam edecekler. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Kaynak: Sabah.com.tr