Ömer Halisdemir'i şehit eden hainler bugün hakim karşısında

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Halisdemir'i şehit ettiği iddiasıyla yargılanacak darbeciler, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesine getirildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, 18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, Halisdemir'i şehit eden Mihrali Atmaca hakkında ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciler, Ankara Adliyesine getirildi.

ARKA KAPIDAN ADLİYEY SOKULDU

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da görülmeye başlanacak duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Sincan Cezaevinden Ankara Adliyesine getirilen sanıklar, jandarma koridorunda arka kapıdan adliyeye sokuldu.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, 18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" yedi buçuk yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BAŞSAVCI İLK KEZ İDDİA MAKAMINDA

Bu arada, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın duruşma savcılığını ise ilk kez Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yapacak.

Şehit Ömer Halisdemir, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek için gelen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak, darbe teşebbüsünün başarısız olmasında önemli rol oynamıştı. İddianamede, Halisdemir'in sanıklar Fatih Şahin ile Mihrali Atmaca tarafından vurularak şehit edildiği belirtilmişti.