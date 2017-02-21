Sanıktan evindeki 1 dolara "gelin arabasından dağıtıldı" savunması

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen eski öğretmen Bilgihan Aksan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bilgihan Aksan ile avukatı Volkan Morkoç katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanığın savunmasına geçildi.

Sanık Aksan, savunmasında, Bank Asya'da yaklaşık 15 yıldır hesabının bulunduğunu, faizsiz banka olduğu için bu bankayı tercih ettiğini söyledi.

Bank Asya'nın faizsiz olmasından dolayı diğer bankaları tercih etmediğini belirten Aksan, "17-25 Aralık sürecinden sonra da hiç para yatırmadım. Bankada altın hesabı açtırmadım, bireysel emeklilik yaptırmadım ve kredi kartını bile kullanmadım. Hesabımı da 2016 başlarında kapattım." dedi.

Aksan, mahkeme heyeti başkanının örgütle ilişkili sendikaya neden üye olduğunu sorması üzerine de şunları kaydetti:

"Sendikanın üyelerine sağlayacağı daha iyi özlük haklarından faydalanmak için kaydım bulunmaktaydı. Bunlar arasında nöbet parası verilmesi ve özel hastanelerde indirim hakkı olmasından dolayı üye oldum. Bakanlık tarafından 2015 itibarıyla paralel yayınlar alınmaması konusunda tarafımıza yapmış olduğu uyarı sonrası herhangi bir yayın alınmadı. Fakat bakanlık tarafından sendika üyeliğiyle ilgili olarak herhangi bir uyarı yapılmadı. Bundan dolayı da sendikada kalmakta sakınca görmedim."

"1 DOLAR GELİN ARABASINDAN DAĞITILDI" İDDİASI

Bilgihan Aksan, polisin araması sırasında evinde ele geçirilen "1 dolar"ın kızına ait olduğu ileri sürdü.

Aksan, söz konusu 1 doların bir özelliği olmadığını savunarak, "Evimde ele geçirilen para kızıma ait. Bu para kızımın dayısının düğününde gelin arabasından dağıtıldı. Bu paranın herhangi bir özelliği yoktur. Piyasadan alınmış sıradan paradır." ifadelerini kullandı.

Soruşturma aşamasında "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiği anımsatılan Aksan, şöyle devam etti:

"ByLock kullanımına yönelik çok şaşırdım. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi beklerken çok şaşırdım. Kimlik numarası ve telefon numarası bana ait olup ancak ben bu programa dahil olmadım. Bunun da nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir mesajlaşmam da olmadı. Kaçma şüphem yoktur. Geçen hafta rahmetli olan annemin cenazesinde izin verdiniz. Kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarmadım. Tahliyemi istiyorum."

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Bilgihan Aksan'ın, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bereket ve işlerin yolunda gitmesi amacıyla örgütün üst düzey konumundaki kişilere gönderdiği "1 dolar"dan bulundurduğu ve örgütün finans kaynağı olan Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para yatırdığı anlatılıyor.

Aksan'ın, örgüt ile ilişkili kişilerle sık sık görüşmeler yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın örgütle ilişkili Aktif Eğitim Sendikasının da üyesi olduğuna işaret ediliyor.

İddianamede, Aksan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.