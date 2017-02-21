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Son dakika haberi: ndeki Demirtaş'a bir kötü haber daha!

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 17:22 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 17:37
Son dakika haberi: Cezaevindeki Demirtaş'a bir kötü haber daha!
Son dakika haberi: Cezaevindeki Demirtaş'a bir kötü haber daha!

ndeki HDP'li Demirtaş ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Demirtaş, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.

HDP Eş Genel Başkanı , Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.

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