Suriye'ye 9 tır insani yardım

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı bölgesi ile Yayladağı sınırındaki çadır kentlere 9 tır yardım malzemesi gönderildi.
Türk Kızılayı, Sadakaeli, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Heybe İnsani Yardım Derneğince temin edilen yardımlar, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.
İçerisinde kıyafet, kuru gıda, kömür ve ekmeğin yer aldığı malzemeler, insani yardımlar için açılan Güveççi mevkisinde, Suriye tarafındaki araçlara nakledildi.
Yardımların Türkmendağı bölgesi ile Yayladağı sınırındaki kamplarda kalan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.