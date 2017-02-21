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da : 15’i kamu görevlisi 46 kişi gözaltında

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 07:18
Tapuda rüşvet: 15’i kamu görevlisi 46 kişi gözaltında
Tapuda rüşvet: 15’i kamu görevlisi 46 kişi gözaltında

Arnavutköy ve Kadastro Müdürlüğü’ne yapılan yolsuzluk ve operasyonunda aralarında 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 1 avukatın bulunduğu 15’i kamu görevlisi olmak üzere 46 kişi gözaltına alındı.

Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı projelerinin ardından 200 bin lu mülkün satışında büyük bir artış yaşanan Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne yapılan yolsuzluk ve operasyonunda aralarında 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 1 avukatın bulunduğu 15'i kamu görevlisi olmak üzere 46 kişi gözaltına alındı. Polis, 6 aylık takibin ardından 23 rüşvet olayını kamera ile görüntülerken, iş takipçilerinin 200 TL ile 10 bin TL arasında rüşvet verdiğini belirledi. İş takipçilerinin rüşveti birlikte iş yaptığı kamu görevlilerine bina dışında verdiği de tespit edildi. Tapu müdürlüğündeki işi yürütmek isteyen iş takipçisinin, Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde çalışan bir görevliyi arayıp, "Emanetini ekmek fırınına bıraktım" dediği öğrenildi.

ŞİFRE: İNCİR'İN HAZIR

İş takipçileri ve bazı emlakçıların tapudaki görevlilerle kendi aralarında yaptıkları şifreli görüşmeler deşifre edildi. Teknik takip sırasında iş takipçileri aradıkları tapu ve kadastro görevlisine "İncir getirdim sana" veya "İncirin hazır" gibi görüşmeler yaptıkları belirlendi. (Habertürk)