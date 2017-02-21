Yunan askerleri Kardak’a yaklaşamadı

Kardak kayalıkları çevresinde nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayalıklara yaklaşmaya çalışan Yunan askerlerine izin vermedi.

Bodrum'a 3,5 mil uzakta olan Kardak kayalıklarında 24 saat nöbet tutan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan askerlerinin Kardak kayalıklarına yaklaşmasına izin vermedi. Akşam saat 17.00 sularında Kardak kayalıklarına süratli bir şekilde gelen Yunan sahil güvenlik botu, karşısında Türk askerlerini görünce hızlı bir manevra yaparak geri çekildi. Türk karasularına girerek sınır ihlali yapan Yunan askerlerini yaklaşık 15 dakika boyunca kovalayan Türk Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede sınırdan çıkarmayı başardı. Kardak kayalıklarına yaklaşamadan geri dönen Yunan askerlerinin sık sık telsiz anonsu geçmesi dikkat çekti.

KARDAK’TA GERGİN ANLAR!

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KARDAK'TA NÖBETİ DEVAM EDİYOR