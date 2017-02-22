Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar

AK Parti hizmet üretirken, Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiçbir zaman onayını alamamış, kutuplaştırma eleştirisi yapan CHP ne yapmış? Hep 24-25, bir ileri iki geri. İktidara gelememişsin, birileri seni darbeyle iktidara getirmiş, muhalefet olmana rağmen iktidarı vermişler; kutuplaştırmışsın, siyasal gerginlik; suçlamışsın, bir sürü kumpas ve hilenin içinde olmuşsun. Milletimizin duygularını ve geleceğini düşünmeden siyasi hayatını sürdürmüşsün. Milleti kucaklayan bir anlayış ortaya koymadan siyasi anlayış ortaya koymuşsun. Hangisi daha doğru? 34'ü 50 yapan mı, 24'ü 25, 25'i 24 yapan mı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunarak, "AK Parti hizmet üretirken, Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiçbir zaman onayını alamamış, kutuplaştırma eleştirisi yapan CHP ne yapmış? Hep 24-25, bir ileri iki geri" dedi.

Soylu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bu ülkenin ve ümmetin umudu olan, kendini milletine amade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Gaziantep'te olduğunu hatırlatarak, kentin tüm dünyaya Erdoğan ile beraber güzel mesajlar verdiğini söyledi.

AK Parti'nin sadece siyasi parti olarak anlatılması halinde bazı şeylerin eksik kalacağını, AK Parti'nin eli nasırlı köylü, işçinin, memurun, gencin yaşlının ve esnafın sesi, medeniyetin dili, dünyanın herhangi bir yerindeki mağdur ve mazlumların adresi olduğunu belirten Soylu, "Eğer sadece siyasi parti olsaydı, önüne çıkan engeller karşısında oturur, dünyevi hesaplarıyla yarına gitmenin hesaplarını yapardık. Şu çok nettir, geçtiğimiz süreçlerin hepsini hepimiz biliyoruz. Ama bakın dimdik ayaktayız. Size yan gözle bakanlar, sizi beğenmeyenler, 'Bunlar iktidarı yürütemez' diyenler ve 'Bu milletin üzerinde sürekli hak sahibiyiz' diyenlere karşı hiçbir zaman eğilmediniz, bükülmediniz, geri adım atmadınız. Bugün bunları diyenlere karşı ay yıldızlı bayrağımızı nazlı nazlı dalgalandırarak ayaktayız." diye konuştu.

"IMF KAPISINDA 'NE OLUR PARA VERİN DE EMEKLİMİZİN MAAŞINI VERELİM' DİYEN ÜLKE DE DEĞİLİZ"

Ülkenin artık eski Türkiye olmadığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün biz IMF kapısında 'Ne olur para verin de emeklimizin maaşını verelim' diyen ülke de değiliz. 'Bunlar nasıl 3 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaparlar? Bunlar nasıl dünyaya hakkı, hukuku, adaleti anlatıyor?' diye haset ediyorlar. Bunu sizler sağladınız. Hem de bunu, topla tüfekle değil, büyük bir tutkunlukla sağladınız. Bize tepeden bakıp temel hak özgürlükleri vaat edenlere, aba altında soba gösterenlere,15 Temmuz'da sesi çıkmayanlara, demokrasiyi de millet sevgisini de öğretiriz. Sizlere minnettar ve müteşekkiriz. Sadece biz değil gelecek neslimiz de müteşekkirdir. Bilmenizi istiyorum ki çok badirelerden geçtik. Sadece 21. yüzyıla iyi başlamadık ama 21. yüzyıla iyi başlayıp tüm Türkiye'yi daha iyi noktalara taşımak için tüm odaklara karşı dik durarak vakarla ve anlayışla çalıştık. Bizi terbiye etmeye çalıştılar. 'Bu ülkeyi biz idare ederiz siz yönetirmiş gibi görünürsünüz, istediğimiz zaman koltuğa oturtur, istediğimiz zaman kurduğumuz sistemle sizi rezil ederiz' diyorlardı. Aynısını Menderes'e, Özal'a, Ecevit'e, yaptılar. 'Herkese istediğimizi yaparız' diyorlar. Bu ülkeyi bu ülkenin evlatlarının yönetmesi, dilini, inancını, medeniyetini bilen, dünyaya söyleyecek sözü olanları engellemek istiyorlar."

Gezi Parkı, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz gibi tarihi olaylarla bu ülkenin başına işler getirilmeye çalışıldığını ifade eden Soylu, ülkenin silahla, F16'larla, ekonomik terörle, silahlı terör örgütleriyle terbiye edilmeye çalışıldığını, ancak Türkiye'nin cesur insanlarının ve fedakar halkının hesaba katılmadığını vurguladı.

Türkiye'deki insanların geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye birbirlerine düşürülmeye çalışıldığını belirten Soylu, artık insanların birlik ve beraberlik içerisinde bu oyunlara düşmeyeceğini herkesin bilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

AK Parti'nin son dönemlerde "Türkiye'yi kutuplaştırdığı" yönünde suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"AK Parti, 'Dışarıda siyaset yapmayın, gelin beraber olun, gücümüzü birleştirelim' demiş. Yüzde 34 bandından oy oranını 50'nin üzerine çıkarmıştır. Sürekli büyümüş, herkese kollarını açmış. Hizmet yaparken kimseye ayrım yapmamış, kendinden endişe edenlere 'Bu ülkede başınız göğe değecek kadar hür olacaksınız' demiştir. AK Parti hizmet üretirken, Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiçbir zaman onayını alamamış, kutuplaştırma eleştirisi yapan CHP ne yapmış? Hep 24-25, bir ileri iki geri. Milletten 1 fazla oy alamayan, kendisini belirli alana hapsetmiş. Niye iktidar için milletin kapısına gidip, 'Ey insan, senin oyuna ihtiyacım var' neden diyemiyorsun? İktidara gelememişsin, birileri seni darbeyle iktidara getirmiş, muhalefet olmana rağmen iktidarı vermişler, kutuplaştırmışsın; siyasal gerginlik, suçlamışsın; bir sürü kumpas ve hilenin içinde olmuşsun. Milletimizin duygularını ve geleceğini düşünmeden siyasi hayatını sürdürmüşsün. Milleti kucaklayan bir anlayış ortaya koymadan siyasi anlayış ortaya koymuşsun. Hangisi daha doğru? 34'ü 50 yapan mı, 24'ü 25, 25'i 24 yapan mı?"

"BU MEMLEKETTE ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLER 15 TEMMUZ'DA KALDI"

Artık Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirten Soylu, "Siyasetin gerginliklerini ortadan kaldıracak, iktidar olmak için yüzde 50 yapmak için birilerine ihtiyaç duyan ve ittifak yapmak zorunda kalan bir anlayış olacak. Ama bugün ittifak yaptıklarınla ittifak yaparsan bu ülkede hiç kimse size iktidar olacak anlayışı vermez. Bugünkü kafayla siyaset yaparsanız, milleti reddeden hizmeti reddeden anlayışı ortaya koyarsan... Neymiş, sistem gelirse Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye bölünürmüş. Bu memlekette ülkeyi bölmek isteyenler 15 Temmuz'da kaldı. Türkiye'nin bölünmesi sana mı kaldı, neredeydin? Bugün bu mücadele yapılırken, güvenlik güçlerimiz ülkemiz bölünmesin, ülkemizin selameti için çalışırken CHP'lilerin büyük çoğunluğu da hükümetimizin ortaya koyduğu terörle mücadelenin yanında dimdiktir. Kendi tabanını anlamayan, kendine oy verenlerin düşüncelerini anlamayan bir düşünce tarzıyla karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde bilmeliyiz. Siyaseti gerginleştiren anlayış ortadan kaldırılacak." diye konuştu.

16 Nisan'da halk oylamasında oylanacak düzenleme için "Siyaseti bir araya getirebilen, çok uç düşünceleri itip, Türkiye'nin normalini iktidara getirecek olan sistemin adıdır" nitelemesi yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer güçlü bir siyasi istikrar olmasa 3-4 yıldır karşılaştığımız olaylar karşısında diz çöken bir ülke olurduk. Biz ilk sıçramamızı yaptık. İkinci sıçramamız için bu sistem gerekir. Bu sisteme karşı çıkanların bir kısmı siyasi olarak buna karşı olabilir ama bir kısmı da Türkiye'nin zenginleşmesinden, insanın rahat olmasından rahatsız olmaktadır. Bizim milletimiz faris ve gördüğü zaman resmi anlayacak bir akla sahiptir."

Soylu, "Hainler eğer 15 Temmuz'da başarılı olsalardı 15 dakika içerisinde ülkeyi yoksulluğa ve istilaya mahkum bırakacaklardı" değerlendirmesini yaptı.

"Şimdi mühür bizim elimizdedir. Geleceğimizi oylayacağız" diyen Soylu şöyle devam etti:

"Onlar istediklerini söylesinler, dün de söylediler. Nelere sığındıklarını, güçleri ve elleri yetmeyince darbeye sığındıkları halen aklımızda. Bu ülkenin tapusu millettedir efendiler. Bunu anlayın. Milleti hiçe saydıkları için milletin tapusunu çalmak istedi, milletin kapısını çalın. İşinize gelince millet, işine gelince başka. İkiyüzlü bir anlayışın içinde olmayın. Siz kimlerle berabersiniz biliyoruz. Çok açık ve nettir 7 Haziran ve 1 Kasım'ı yaşadık değil mi? 7 Haziranda terör örgütünün afra tafrasını hepimiz gördük değil mi? Özerklik ilan edeceklerdi. İlçeleri teker teker ele geçireceklerdi. Milletin verdiği oyları istismar ederek başka bir şey inşa edeceklerdi. Eğer o iş öyle devam etseydi koalisyonlar, HDP'nin tehditleriyle devam etseydi, sürekli kurulan hükümetler nasıl terörle mücadele edecekti? 'Önemli değil terör, siz merak etmeyin' diyecekler bir taraftan da ülkenin bazı bölümlerini işgal ettireceklerdi. Ben bugün İçişleri Bakanıyım. Onların ne düşündüklerini, ne hesap ettiklerini adım adı takip ediyoruz. Bu ülkenin nasıl huzurunu bozarız, ülkeyi nasıl huzursuzluk çanağı içine iteriz anlayışını ortaya koyuyorlar. Hiç bundan vazgeçmedileri. Silahlarıyla ve dış güçleriyle bu ülkenin kardeşliğini bozmaya çalıştılar. Ama onların da karşısında dimdik durdunuz." ifadelerini kullandı.



?TERÖRLE MÜCADELE

Ülkenin birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmalarına devam ettiğini bildiren Soylu, terör illetinden ülkenin kurtarılacağını vurguladı.

Dün akşam 14 yaşındaki bir gencin terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan Soylu, "O çocuğu yeri annesinin, öğretmeninin yanıdır. Teröristleri bitirmek istememizin sebebi, bu çocukların büyüyüp özgür bir ülkede yaşayabilmeleri, yarına umutla bakmasıdır. Çocuklarımızı istismar ettirmeyeceğiz, ondan endişe etmeyin." diye konuştu.

Soylu, Gaziantep'in 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında yeniden geçmişte olduğu gibi büyük bir başarıya imza atacağına inandığını belirterek, o yüzden herkesin çok çalışıp halkı yanlış bilgilendirmek isteyenlere engel olup gerçekleri anlatması gerektiğini dile getirdi.