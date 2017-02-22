Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük zararı onlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, darbelerin muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar ve ekonomik krizlerin ülkeye ağır bir maliyet yüklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yıllarda yaşanan cumhurbaşkanı, başbakan kavgalarının tek başına mevcut sistemi sorgulamak için yeterli olduğunu belirtti.



Sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışının tesis edilmesi gerektiğini anımsatan Erdoğan, "16 Nisan'ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için bir milat olacağına inanıyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ATTIĞI TWEETLER