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'dan flaş açıklamalar

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 15:53
Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar
Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, MHP ile ortak kampanya hakkında, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar" dedi. İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli notlar:

, ile zaman zaman ortak yapılabileceğini işaret etti. Başbakan Yıldırım, "Büyük illerde birlikte yapacağız" dedi.

Gazetecilerin dün AK Parti Grup toplantısında yaptığı bozkurt işaretine ilişkin soruya Başbakan Binali Yıldırım, "Herkesin işaretini yaparız. Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır. '80 milyonu kucaklayacağız' derken bundan tek istisna olan terör örgütleridir" açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, da çıkacak 'Evet'lerin oranı ile ilgili soruya ise "Beklentim yüzde 50'nin üzerinde" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun evet çıkarsa ülke bölünür açıklamasına ilişkin ise Başbakan Binali Yıldırım, "Evet de hayır da çıksa ülke bölünmez" şeklinde yanıt verdi.

Türkiye neden Rakka'da sorusuna Başbakan Binali Yıldırım, "Eğer biz Rakka'da olmazsak oradaki terör örgütlerinin gözü Türkiye'de olur" şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecinde MHP ile ortak kampanya iddialarına ilişkin "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde, hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz. Bu da yine karşılıklı mutabakat çerçevesinde olacak ama prensipte kampanyayı her iki parti de ayrı sürdürecek" dedi.

Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "DEAŞ ile mücadelede yine bir terör örgütü olan PYD ile işbirliğinin doğru değil. Rakka bizden çıkan bir plan değil. ABD, PYD ile operasyon yapmasın istiyoruz, buna razı değiliz. ABD, bir bakıp karar verecek, YPG'nin Mümbiç'ten çıkacağını taahhüt etmişlerdi. Bunu da hatırlattık" dedi.

Erken seçim iddialarını işaret eden Başbakan Yıldırım, "Gündemimizde yok, 'Evet' çıkarsa uyum yasalarının hazırlıkları olacağı için söz konusu değil" dedi.

Kabine değişikliğinin olup olmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, "Şartlar oluşursa tazelenme olur" diye konuştu.

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