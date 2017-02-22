Darbecinin tatbikat yalanı çöktü

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı Mürted'e kaçıran darbecilerin "tatbikat" yalanı çöktü. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı, mahkemeye 15 Temmuz ve öncesinde Alay'da bir tatbikat bulunmadığını resmi yazıyla bildirdi.



AMBULANSLI KAL KIŞMA

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'ndan Kasırga'nın derdest edilerek darbenin yönetim üssü Mürted'e götürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edildi. Sanıklar savunmalarında, "koruma tatbikatı" nedeniyle 15 Temmuz'da birliklerine gittiklerini ileri sürünce mahkeme, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'na 15 Temmuz Cuma günü ve öncesi günlerde alayda herhangi bir tatbikat olup olmadığını sormuştu. Mahkemenin sorusuna yanıt dünkü duruşmada okundu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı, belirtilen tarihlerde "koruma tatbikatı" veya benzeri bir faaliyet yürütülmediğini ve planlanmadığını bildirdi. Alay Komutanlığı revirinde aile hekimi olarak görev yapan sanık doktor Adem Parlak ile Fahri Kasırga'yı kaçıran ekipten askerlerin ifadeleri alındı. Sanık doktor ifadesinde, Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın 13 Temmuz'da kendisine "15 Temmuz akşamı tatbikat olabilir. 3 ambulansı hazır tut" dediğini aktardı. Kendisinin de bu tatbikata çağrıldığını belirten Parlak, alay dışından gelen bir grupla beraber Fahri Kasırga'nın konutuna gittiklerini, bu sırada ambulansa sivil araçların da eşlik ettiğini söyledi. Parlak, Kasırga ambulansa zorla bindirildikten sonra bir askerin silah doğrultarak, ambulanstan indindiğini söyledi.