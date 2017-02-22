Bahçeli, mevcut sistemle 15 Temmuz’dan daha büyük musibetlere “dur” demenin çok zor olduğuna dikkat çekti: Cumhurbaşkanlığı sistemi devlete düzen, ülkeye huzur getirecek

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten silinmek istendiğinin altını çizerek özetle şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin gelmesiyle devlete düzen, ülkeye huzur gelecek. Türkiye tek yürek, Türk milleti tek ses olacaktır. Millet-devlet kaynaşma ve kenetlenmesine seve seve destek vereceğiz. Niye 'evet' diyormuşuz? Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? PKK'nın, CHP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?



YEMİN ETTİK, DÖNMEYİZ

Çabalar beyhudedir; MHP bir bütündür. Dava arkadaşlarım ülkesi ve milleti için gereğini yapacaklardır. Yemin ettik, dönmeyiz. Söz verdik, çiğnemeyiz. 'Evet' dedik, devlet ve milleti ezdirmeyiz.

CHP sözcüleri, MHP tabanının yarıdan fazlasının 'hayır' vereceği kehanetiyle yatıp kalkıyor. Bunlara ne desek boştur, zira kafaları büyük içi boş, tut kulaklarından çifte koş. PKK'nın tırmandığı dala salıncak kuran bu zihniyet, 1923'ün CHP'si değil, 1919'un Hürriyet ve İtilaf Partisinin adeta kopyası, klonlanmış halidir.



İDAMA DESTEK SÖZÜ

Cumhurbaşkanına suikast girişimiyle ilgili davada bir darbeci askerin 'Darbe yaptım, idamdan korkmuyorum' açıklamasına da değinen Bahçeli, "AK Parti, idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse Milliyetçi Hareket'in sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir" ifadesini kullandı.