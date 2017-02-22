Fatma Girik: "Sağlığım çok iyi"

Geçen yıl Kasım ayında kalçasından ameliyat olduktan sonra, evinde düşmesi sonucu tekrar hastaneye kaldırılarak yeni bir operasyon geçiren Fatma Girik, "Sağlığım gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor." dedi.

Geçen yıl Kasım ayında kalçasından ameliyat olduktan sonra, evinde düşmesi sonucu tekrar hastaneye kaldırılarak yeni bir operasyon geçiren Fatma Girik, "Sağlığım gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor." dedi.

Yeşilçam oyuncularından Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş'la Kuruçeşme Marina'da bir araya gelen Girik, sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Sağlığının gün geçtikçe iyiye gittiğini vurgulayan Girik, bir süre, buluşmaya geldiği yürüteçleri bırakarak yürüdüğünü ve bir ay içinde onlardan tamamen kurtulacağını aktardı.

Girik, kalça ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini belirterek, hastaneye ikinci kez kaldırılma sürecini şöyle anlattı:

"Kireçlenme varmış. Küçük bir titanyum takıyorlar. Kalçanın içini de temizliyorlar herhalde. İyileştim ve eve çıktım. Üç gün sonra yataktan kalktım. Parkeye basmamla kaymam bir oldu ve düştüm. Bu acıyı hiçbir şeyle anlatamam. Ancak yaşamak lazım. Allah kimseye vermesin. İlk ameliyatım küçüktü. Şimdi, kalçamdan başlıyor, diz kapağımdan 4 parmak altına kadar kocaman bir titanyum taktılar."

"Aslan gibi maşallah"

Oyuncu Hülya Koçyiğit de Girik için ameliyat sürecinde çok endişelendiklerine dikkati çekerek, "Çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Ne yazık ki iki hafta sonra tekrar düştü ve bu defa çok daha önemli bir ameliyat geçirdi ama o kadar güçlü kuvvetli bir insan ki o, iradesiyle, fevkalade bir tedavi gördü. Tabii doktorlara da teşekkür etmek lazım. Bu iyi tedaviden sonra, şimdi aslan gibi maşallah." diye konuştu.

Yeşilçam'da "Dört Yapraklı Yonca" olarak bilinen Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın'ın birbirinden hiç ayrılmadığını aktaran Koçyiğit, "Mesleğimize aşık, mesleği için heyecan duyan, birbirlerine o nedenle saygı duyan arkadaşlarız. Ben Fatma Girik'e hayranım. Fatma Girik, Türkan Şoray'a hayran. Türkan Şoray Filiz Akın'a hayran. Çünkü mesleğimize çok büyük saygı duyuyoruz. Bizimki 3-5 günlük değil, 50 yıllık bir dostluk." diye konuştu.

Perihan Savaş ise çocukluğundan bu yana "Dört Yapraklı Yonca"ya hayran olduğunun altını çizerek, sanatçıların sağlıklı ve birlikte olmalarına çok sevindiğini kaydetti.

Sanatçılar, teklif gelmesi halinde, birlikte rol alabileceklerini söyledi.