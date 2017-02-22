FETÖ elebaşının yeğeninden ilginç cevap

Fethullah Gülen'in yeğeni 15 Temmuz işgal girişimini amcasının yapıp yapmadığına ilişkin soruya cevap vermek istemediğini söyledi!

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu olmadığı için Sosyal Tesisler Konferans Salonu'nda görülmeye başlanan davaya FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklu sanık Mehmet Mezher Gülen ile birlikte 13 tutuklu sanık, sanıkların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 'Okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' ve Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar ve 13 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

- 15 TEMMUZ'U GÜLEN Mİ YAPTI?

YANIT VERMEK İSTEMİYORUM

İzmir'de, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görülürken, ilk defa hakim karşısına çıkan Mehmet Mezher Gülen, hakimin "15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullah Gülen'in bir alakası var mı?" sorusu üzerine, "Bununla ilgili çok şüphe ve şaibe var. Yargılanmam ile ilgili bir durum olmadığından bu konuya girmeyeceğim" dedi.