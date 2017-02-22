Gaziler vuruldukları yerde ‘evet’ dedi

15 Temmuz darbe girişiminin gazileri, o gece vuruldukları köprü üzerinde anayasa değişikliğine ‘evet’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gazilerinden referanduma kampanyasında özel bir çaba göstermelerini istemesinin ardından gaziler hep bir ağızdan 'evet çalışmalarına başladık Cumhurbaşkanım" dedi. Darbe girişiminde köprüde yaralanan gaziler, vuruldukları yerde Türk bayrağı açarak başka 15 Temmuzlar olmasın diye referanduma 'evet' diyeceklerini söyledi. 15 Temmuz gazileri Yüksel Akın, Mehmet Sarıgül, Oğuzhan Özçelik ve Eyüp Uzun, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türk bayrağı açıp tüm gazi ve şehit yakınlarına "Vurulduğumuz yerden herkese 'evet' çağrısında bulunuyoruz" dedi. Gazi Yüksel Akın, "Cumhurbaşkanımız'ın çağrısı üzerine 'evet' çalışmalarını hızlandıracağız" dedi. Yüksel Akın'ın aile fertleri de memleketleri Afyon'da Afyon Kalesi'ne çıkıp kar üzerine 'evet' yazdı. O karanlık gecede cuntacılar tarafından sırtından vurularak gazi olan Okan Yolcu ailesiyle birlikte, "Ailem için, vatan için, daha güçlü bir Türkiye için canı gönülden 'evet' diyoruz" ifadesini kullandı. Çengelköy'de çalıştığı kafede akciğerine isabet eden mermi nedeniyle iki kez kalbi durmasına rağmen hayatta kalmayı başaran 22 yaşındaki gazi Emre Şengün de, "Türkiyemiz'in bekası için 'evet' diyorum" ifadesini kullandı. 15 Temmuz hain girişimde şehit olan Mustafa Kaymakçı, Gökhan Esen ve Murat Akdemir aileleri de 'evet' çağrısında bulundu. Şehit Akdemir'in ailesi "Şehitlerimiz için, vatanımızın bir daha böyle bir felaketle yüz yüze gelmemesi için 'evet' diyoruz" diye konuştu.