Viranşehir'deki patlamada çocuğunu kaybeden anne: Yastığa oğlum diye sarılıyorum.

Viranşehir'de bombalı araçla yapılan saldırısında yavru kediye süt götürürken ölen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın annesi Mukadder Günak, "Bir aydır beslediği minik kediye her gün süt verirdi. Olayın olduğu gün de kedisini doyurmak için beş dakika içinde gidip geleceğim anne dedi. Maalesef bir daha dönmedi. Masum bir kediye bile kıyamayan minicik bir çocuğu, bombalarla paramparça edecek kadar zalim bir yapılanmayı hiçbir şekilde kabul edemiyorum" diye konuştu.

"AĞLAMAYACAĞIM..."

Anne Mukadder Günak "Nice askerleri ve benim masum meleğimi öldürenleri sevindirmemek için ağlamayacağım. Başım dik" diyor... Acısını "Tam beş gün önce 11 yaşındaki bir çocuğu eller üzerinde taşıdı Türkiye. Bir daha söylüyorum başım dik. Ancak oğlumla birlikte tüm umutlarım ve hayallerim de gitti. Belki elini ömür boyu bırakmadığı bir sevdiği olacaktı, ülkesine faydalı bir mesleği... Asker olacaktı benim yavrum" diyerek tarif ediyor.

"YASTIĞA SARILIYORUM"

Mukadder Hanım "Ben yastığa başımı koyamıyorum. Yastığa oğlum diye sarılıyorum. Beni en iyi evladını kaybeden anneler anlar. Amacım bir yarayı kanatmak değil. Artık geçmişin telafisi yok ama başka çocuklar ölmesin diye bunların konuşulması gerekiyor." dedi.