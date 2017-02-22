Mahkemede birbirlerine düştüler

15 Temmuz’da Marmaris’e giden suikast timinin davasında ‘Çiğli imamı’ Zekeriya Kuzu ile tutuklu Tuğgeneral Sönmezateş tartıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast düzenlemek için Marmaris'te kaldığı oteli basan ve 2 polisi şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın ikinci gününde, FETÖ'cü askerler birbirine düştü. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan "Paşa" lakaplı, FETÖ'nün Çiğli Üssü imamı astsubay Zekeriya Kuzu, sözlerine "Mahkemeden çok memnunum. Kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diyerek başladı. Bu sözlere sinirlenen tutuklu sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise "Kimse benim adıma teşekkür edemez" diye bağırdı. Çıkan gerginliğin yatışmasının ardından savunmasına devam eden Kuzu, "Ülkü ocaklarında yetiştim. 30 yıl MAK timinde görev yaptım. Benim hayatım insan kurtarmaktır. Bizler için deliler ekibi derler" dedi. Bu sırada Sönmezateş, "Ben deliler ekibinden değilim" diye bağırınca yeniden gerginlik oldu.



'İNSANIN ÇILDIRASI GELİYOR'

Zekeriya Kuzu, mahkeme başkanının FETÖ ile bağlantısını sorması üzerine ise, "Oğlum onların okulunda okuyordu. Etrafında uyuşturucu kullanan arkadaşları vardı. Bu nedenle okul müdürü Arif Bey ile bazen okulda, bazen onun evinde bazen de bizim evde görüştüm. İfademin yüzde 99'u hayal ürünü. Arabamda 1 dolar bulundu ama F serisi değil, B serisi. FETÖ ile hiçbir bağlantım yok" dedi. Mahkeme başkanının, "Taner Berber, Ramazan Elmas, Yakup Özcan gibi 57 kişinin FETÖ'cü olduğunu söylemişsin" demesi üzerine, "İsimleri söylemem için liste benim elime verildi. Ben de söyledim. Ramazan Elmas komutanım da ismini verdiğim için bana hakkını helal etsin" dedi. Mahkeme başkanı da Kuzu'yu "Kendi aranızda helalleşin" sözleriyle uyardı. Bu arada davanın ilk duruşmasını izleyen şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, sanıkların ifadelerine tepki gösterdi. Eker, "Hainler 'Şehitlerimizden özür diliyoruz.' diyor. Sanki bizimle dalga geçiyorlar. 'Ben darbe yaptım, aslanlar gibi de yaptım' diyor. O konuşmaları dinledikçe insanın çıldırası geliyor" dedi.





Kenan GÜRBÜZ