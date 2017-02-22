X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 18:50 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 18:52
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı

İstanbul Kadıköy’de bulunan Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi yakalandı.Mehmet Ali A. isimli şüpheli İstanbul ’ne götürüldü.

Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişinin bulunmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu olayın faili olduğu değerlendirilen Mehmet Ali A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheli sorguya alındı.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçtiğimiz Pazartesi günü kundaklanmıştı. Sanat Merkezi önüne gelen bir kişi, sanat merkezinin giriş kısmına benzin döküp ateşe vermişti. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.