İstanbul Kadıköy’de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi yakalandı.Mehmet Ali A. isimli şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişinin bulunmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu olayın faili olduğu değerlendirilen Mehmet Ali A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheli sorguya alındı.
İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçtiğimiz Pazartesi günü kundaklanmıştı. Sanat Merkezi önüne gelen bir kişi, sanat merkezinin giriş kısmına benzin döküp ateşe vermişti. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.