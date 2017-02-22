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Polisten u! Şeytanın aklına gelmez

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 07:46 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 07:49
Polisten ATM operasyonu! Şeytanın aklına gelmez
Polisten ATM operasyonu! Şeytanın aklına gelmez

Kırklareli'nde iki şahsın bir bankanın 'sine yatırarak sahte olmayan paraları çektiği belirlenmesi üzerine başlatıldı. İstanbul ve Çorlu'da operasyon yapan polis sahte para çetesini çökertti. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 42 bin 300 lira, iki para sayma makinesi ve 27 farklı ülkeye ait para bulundu.

İstanbul ve Çorlu'da düzenlenen larla 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 42 bin 300 TL banknot, 8 bin 300 dolar, 310 Euro ve 27 farklı ülkeye ait banknotların yanı sıra 2 adet para sayma makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Basımdan sayıma her makine var

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "şüphelilerin organize suç örgütü kapsamında matbaada basarak piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı" dendi.

Para basımından sayımına kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

42 çek senet ve tapu

Şüphelilerden, 119 adet 100 TL'lik, 152 adet 200 TL'lik, 83 adet 100 Dolar, 5 adet 50 Euro, 8 adet 20 Euro, 27 adet farklı ülkelere ait banknot, 2 adet para sayma makinası, 10 adet cep telefonu, 24 adet bankamatik kartı, 9 adet sim kart, 42 adet çek, senet, tapu ile adi sözleşme metinleri ve para basımında kullanılan boyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.