Şansal hakkında yeni iddianame

Kıbrıs’ta çektiği ve attığı tweetler nedeniyle sınır dışı edilerek İstanbul’da tutuklanan modacı Barbaros Şansal’ın iddianamesi ‘Tweetin İstanbul’dan atıldığı, Şansal’ın Kıbrıs’ta olduğu’ gerekçesiyle İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Savcı Umut Tepe ‘Twitter’da tweetin konumu istenildiği gibi ayarlanır’ diyerek modacı hakkında yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye yeniden gönderdi.

Modacı Barbaros Şansal, 31 Aralık günü paylaştığı Türkiye'yi aşağılayan skandal video yüzünden KKTC'den sınır dışı edilmiş, 2 Ocak'ta İstanbul'a gelmesi ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şansal hakkında 'halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenmiş fakat İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, paylaşımın Şansal'ın Kıbrıs'ta bulunmasına rağmen İstanbul'dan yapıldığı iddiasıyla iddianameyi reddetmişti.

TWEET KONUMU DEĞİŞTİRİLEBİLİR

İddianame, Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe yeniden hazırlayarak İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yeniden gönderildi. İddianamede red kararı veren hakime adeta teknoloji dersi verildi. Yeni metinde, "Twitter profil ayarlarında bulunan hesap sekmesinde zaman dilimi ayarı istenildiği şekilde değiştirilebildiği, güvenlik ve gizlilik ayarlarında 'Tweetlerime konum bilgisi ekle' seçeneğinden dünyanın herhangi bir yerinin konumu paylaşılan içeriğe kullanıcı tarafından eklenebileceği, kişi kendi konum ve paylaşımını Kıbrıs'ta gösterebileceği gibi İstanbul ilinde de gösterebilinmektedir" denildi.

BİLİRKİŞİ RAPOR HAZIRLADI

İddianamede bilirkişinin düzenlediği rapora da yerverildiRaporda, "Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde deneme hesabı açıldığı ve konum bilgisinin istenildiği gibi ayarlandığının görsel olarak sunulduğu, suça konu ve tereddüte yol açan iletinin Şansal tarafından 1 Ocak 2017 tarihinde 02.51'de paylaşıldığı, bu durumun Ekşi Sözlük isimli paylaşım sitesinde bir kullanıcının iletiyi paylaşmasıyla tespit edildiği" belirttildi.

Hazırlanan yeni iddianamede kapsamında, Barbaros Şansal'ın 'halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme' suçunu işlediği, üzerine atılı suçtan yargılanmasının yapılması talep edildi.