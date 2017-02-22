TSK: Hakkari kırsalı ve Zap bölgesinde 15 terörist öldürüldü

TSK, terör örgütü PKK'ya ait hedefleri vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi.



TSK'dan yapılan açıklamada; "Türk savaş uçaklarınca terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Hakkari kırsalı ve Zap bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Karadan yapılan atışlarda da 2 terörist öldürüldü" denildi.



Dün 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Kuzey Irak'taki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi.