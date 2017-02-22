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: Hakkari kırsalı ve Zap bölgesinde 15 terörist öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 10:14
TSK: Hakkari kırsalı ve Zap bölgesinde 15 terörist öldürüldü
TSK: Hakkari kırsalı ve Zap bölgesinde 15 terörist öldürüldü

, terör örgütü PKK'ya ait hedefleri vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi.

'dan yapılan açıklamada; "Türk savaş uçaklarınca terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Hakkari kırsalı ve Zap bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Karadan yapılan atışlarda da 2 terörist öldürüldü" denildi.

Dün 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Kuzey Irak'taki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi.