Türkiye’nin hamlesi DEAŞ’ın kasasını vurdu

Ernst and Young isimli araştırma şirketi tarafından hazırlanan, DEAŞ'ın serveti ve gelir kaynakları konulu raporu, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın, örgütün gelir kaynaklarına büyük darbe vurduğunu ortaya koydu.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Radikalleşme ve Siyasi Şiddet Araştırmaları Merkezi (ICSR) ve danışmanlık şirketi Ernst and Young (EY) tarafından hazırlanan, DEAŞ'ın serveti ve gelir kaynakları konulu raporu, Türkiye'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ve Cerablus'un DEAŞ'tan kurtarılmasının, örgütün gelir kaynaklarını nasıl kuruttuğunu ortaya koydu.ICSR ve EY'nin DEAŞ'ın gelir kaynakları konulu raporundan:

DEAŞ'ın 2014'te 1.9 milyar dolar olarak hesaplanan yıllık geliri 2016 sonunda 870 milyon dolara düştü.

DEAŞ'ın 'zekât' adı altında topladığı paralar ve vergilerden elde ettiği gelir, 2014'te 400 ila 800 milyon dolarken, Cerablus'un kurtarılmasının ardından 200-400 milyon dolara geriledi.

Örgütün yağmalama, el koyma ve kestiği cezalarla elde ettiği gelir, 2014'te 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasındayken, 2016'da 110 milyon dolara geriledi.

DEAŞ, Kasım 2016 itibarıyla Irak'ta kontrol ettiği toprakların yüzde 62'sini, Suriye'deki topraklarının da yüzde 30'unu kaybetti.