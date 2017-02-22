Ülke bölünecek olsa önce Kandil ‘evet’ der

Başbakan Yıldırım, “Evet çıkarsa ülke bölünecek” diyenlere yanıt verdi: Yahu ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa ‘evet’ der. Onların amacı Türkiye’yi bölmek değil mi zaten? Böyle fırsat geçmiş ellerine teperler mi?

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain, darbeci teröristler bir daha cesaret bulamasın diye, Kandil'e selam duranlara millete selam durmayı öğrensin diye Pensilvanya'nın karşısında hazır ola geçenlere milletin karşısında hazır ola geçeceğini öğretmek için 'evet' diyoruz" dedi. Yıldırım özetle şunları söyledi:

Başbakan Yıldırım ''Kandil koşa koşa 'Evet' der. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına, teperler mi?''



FİTNE YUVASI 'HAYIR' DİYOR: Siz bakmayın bu felaket tellallarına... 'Ülke bölünecek' diyenlere... Yahu bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa 'evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten? Böyle fırsat geçmiş ellerine teperler mi? 15 Temmuz gecesi ülkeyi bölmek isteyen FETÖ terör örgütü hayır kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'hayır' oyu talimatı çıkıyor. Almanya'daki kardeşlerimiz de "evet" dedi. Eskiden "Edirne'den Kars'a" derdik. Şimdi "Almanya'dan Kars'a" oldu. Cumhurbaşkanı partili olur muymuş. Bal gibi de olur. CHP'li belediye başkanları seçilince partiyi bırakıyorlar mı?



TOPUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ: Bakanlar Kurulu'nda Menbiç ve Rakka'yı konuştuk. Terör örgütlerinin adı ne olursa olsun, ister dayı ister yeğen olsun, ister kuzen ister kardeş olsun hiç fark etmez. Bunların topunun kökünü kazıyacağız.



ABD İADEYE ANLAYIŞYLI: ABD'li yetkililerle Feto'nun iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yönetimin bu konuda daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun, Feto gelecek, hesap verecek.



CHP'YE 'NO' ESPRİSİ

ŞİLİ'YE GİDECEĞİNİZE ŞİLE'YE GİTSEYDİNİZ

CHP'nin 'hayır' kampanyasını da eleştiren Başbakan Yıldırım: "Kılıçdaroğlu ilham peşinde. Şili'de bulmuş. Adamlar bir film yapmış (No filmi), CHP de ondan medet ummuş. Anladık uzun yıllar halka güvenmediniz, seçkin takıldınız. Hani değişiyordunuz, hani artık halkı esas alacaktınız? Şili'ye kadar uzanacağınıza Şile'ye gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydınız, daha fazlasını size öğretirlerdi. Akıl denilince adamın aklına uzak diyarlar geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu nereye gidersen git, senin bu derdin bu kafa ile derman bulamaz.





MHP'ye Bozkurt jesti



ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM 'MEMLEKET' DEDİ

Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında "Başbakanım ülkücüleri unutma ülkücüler de yanında" sloganı üzerine bozkurt işareti yaptı. Yıldırım, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim önce memleketim ve önce milletim dediler. Birlikte yola çıktık. Sandığa siyasi değil, milli kimliklerle gideceğiz. Evet'te bereket var deyip mührü vuracağız. Tek adam safsatasına inat, tek bayrak, tek vatan, için evet" dedi.