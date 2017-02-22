‘Yeni sistem gerçek anlamda kuvvetler ayrılığını getirecek’

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Kuvvetler egemenliğin fonksiyonlarıdır. Egemenlik millete aittir. Millet bu egemenliğini demokratik seçimlerle hayata geçirir. Yasama, yürütme, yargı kendi işini yapar

Medya kuruluşlarını ziyaret ederek anayasa ve sistem değişikliği hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum önceki gün SABAH'ın konuğu oldu. Uçum, 'Hayır' cıların yaptığı 'demokrasi ve rejim elden gidiyor' goy goyuna karşı sistem değişikliğinin neler getireceğine dair net açıklamalar yaptı. İşte sözleri;

Türkiye, sentez siyasal sistem arayışlarında Türkiye'ye özgü bu sistemi hiç tecrübe etmedi. Adına 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli' denilir. Ama 'nereden esinlendiniz', 'en çok nereye yakındır' derseniz; 'Geliştirilmiş bir ABD modeline yakındır' diyebiliriz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ HAKKINDAKİ KARA PROPAGANDAYA 10 CEVAP

BU BİR SİSTEM REFORMUDUR

15 Temmuz'a 'milli, demokratik halk devrimi' diyebiliriz. 15 Temmuz'da yargı ve idari bürokrasideki faşist örgütlenme parçalandı. Anayasa değişikliği ise inşa süreci, bir reform başlangıcı. Şimdiye kadar yürürlüğe giren 18 anayasa değişikliği yaptık. Ama bu 18'inin tamamı da sistem içi revizyondu. Devlet, biraz daha halka yakınlaştırılmaya çalışıldı. Bu ise, bir sistem reformudur. Bunun uyum yasaları olacaktır. Devamında da sistem kendi tecrübe ettikçe revize edilmesi gereken yanlar varsa da revize edecektir.

ADALET BAKANI BOZDAĞ, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN NELER GETİRECEĞİNİ ANLATTI