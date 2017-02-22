Yunanistan Dışişleri Bakanı,darbeci hainler için bakın ne dedi?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkelerine kaçmasına ilişkin açıklamada çelişki dolu ifadeler yer aldı. Yunan Bakan o gece helikopterin içindekilerin darbeci olduğunu bilseydik ülkeye almazdık dedikten hemen sonra FETÖ’cüleri savunan sözler sarf etti.

İşte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın Yunan Skai televizyonuna yaptığı o açıklama:

"Türk tarafı bu askerlerin darbeye karıştıklarını belirtiyor. Bizim tutumumuz net. Siyasi olarak her tür darbe teşebbüsüne karşıyız ve sol görüşlü olarak herhangi bir askeri darbeyi kabul etmemiz mümkün değil. Öbür taraftan kimin darbeci olduğuna, kimin darbe teşebbüsüne karıştığına, kimin Türkiye'de adil yargılanıp yargılanmayacağına Yunan adaleti karar verir. Darbenin siyasi olarak kınanması, darbeye karıştığı söylenen her Türk vatandaşının Yunan adaleti tarafından da darbeci olarak görüleceği anlamına gelmez. İki farklı kuvvetten bahsediyoruz. Siyasi kuvvet ve adli kuvvet ve bunun karşı taraftan da daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum"