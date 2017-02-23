Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı Mehmet Ali Aligül tekrar gözaltına alındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Zanlı, hakkında verilen kararın ardından yeniden gözaltına alındı.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran ve polisler ekiplerince dün Sancaktepe'de yakalanan Mehmet Ali A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesi savcılığın bu itirazını reddederek adli kontrol şartında direnmişti.



Mahkemenin bu kararına soruşturma savcılığı bu kez üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Mahkemesi zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından zanlı Mehmet Ali A. yeniden gözaltına alındı. Zanlının yarın yeniden Anadolu Adliyesine çıkarılacağı kaydedildi.

MSM KUNDAKLANDI