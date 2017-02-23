Başbakan Binali Yıldırım: Bölmeye kalkanlar boyunun ölçüsünü aldı

"(Kılıçdaroğlu'nun 'evet çıkarsa ülke bölünür' sözü) Ben de 'evet çıkmazsa ülke bölünür' dedim, kıyameti koparttı. Burada maalesef böyle bir çifte standart oluyor. Benim söylemimin sebebi şuydu; ülke daha güçlenecek dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi çok daha kolay temin edeceğiz, daha kucaklayıcı olacağız. Cumhurbaşkanı yüzde 50 artı 1 oyla seçileceği için temsilde adalet daha yüksek olacak, istikrar sürekli olacak. Bunları anlattıktan sonra bunun olmaması halinde 'Türkiye'nin bölünme riski vardır' dedim. Ama bunu her gün tersinden Kılıçdaroğlu söylüyor, 'Evet çıkarsa ülke bölünür.' Çıksa da çıkmasa da bu ülkeye bir şey olmaz. Türkiye bölünmez, bölmeye kalkanlar boyunun ölçüsünü aldı, almaya devam edecek."



FETO'NUN İADESİNDE İYİ ŞEYLER OLACAK

ABD yönetiminin bizim açımızdan Feto'nun iadesini iyi anladığını düşünüyorum. Dedim ki; 'Türkiye kamuoyunda ABD karşıtlığının sona ermesini istiyorsanız mutlaka adım atmanız lazım.' İyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Doğru olan iade edilmesi. FETÖ elebaşısı orada oldukça ilişkileri düzeltemeyiz.

(Suriye konusunda ABD'nin tutumu) Önceki yönetim ile yeni yönetim arasında yaklaşım farkı var. Ama yaklaşım farkının ne kadar bizim beklentimizi karşılayacağını yakında görürüz. Şu anda bizim beklentimizi ölçüyorlar. Tutumumuz çok açık. Bir terör örgütü ile başka bir terör örgütü yok edilemez. Cenevre'nin tekrar canlanması için ön ayak oluyoruz. ABD'nin tekrar görünür olması lazım. Rakka işi bizden çıkan bir iş değil. ABD, PYD/YPG ile ortak iş yapmaya çalışıyor. Biz buna engel olmak istiyoruz.



"İZMİR MARŞI'NIN KULLANILMASI YANLIŞ"

İzmir Marşı'nı hepimiz seviyoruz. Bu tür anlamlı şeyleri geçici kampanyalarda kullanmak doğru değil. İçinde Atatürk var. CHP ne yapmak istiyor? 'Hayır' çıkarsa Atatürk mü kazanmış olacak?

Anketler havada uçuşuyor. Gerçek anket 16 Nisan'da. Hepimiz boyumuzun ölçüsünü alacağız.

(Saadet Partisi'nin 'hayır' kararı) Onlar sonunda 'evet' verir. Parti tabanı gerekeni yapar.

Referandumda ne çıkarsa çıksın kurultay 2018'de yapılacak.

Gündemimizde erken seçim yok. Bizi seçime zorlayanlar kendi siyasi ömürlerini kısaltır.

(Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı) Hiçbir vatandaşın hedef gösterilmesi doğru değil. Bilinen simaların açıklamalarına dikkat etmesi lazım. Provokasyona dikkat etmeliyiz.

BEDELİNİ ÖDERLER

ByLock ile ilgili MİT'ten bilgi istedim. Milletvekili, siyasetçi, bakan ne varsa getirin dedim. Getirdiler bir şey yok. Benden bilgi mi saklıyorlar? Eğer öyleyse bedelini öderler. Bana öyle bir liste gelmedi, gelirse gereği elbet yapılır.

(Üniversite hocalarının ihracı ve FETÖ mağduru gazetecilerin tutuklanması) Tehlike henüz geçmiş değil. FETÖ kapalı bir örgüt. Kurunun yanında yaş da yanıyor. 19 bin civarında göreve dönüş oldu. 100 bine yakın müracaat var. Maalesef süreci bazıları geçmişteki hesaplarını görmek için kullanıyor.

(Akademisyenler itiraz komisyonuna başvurmuyor) Neden başvurmuyorlar ki? Gurur meselesi yapmanın gereği yok. Beğenmesek de hukuk hepimiz için lazım.

(Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi) Türkiye bir hukuk devleti. Her kim olursa olsun, isimler önemli değil, kesinleşmiş cezası olan milletvekili için anayasa çok açık. Yapılacak işlem belli ve bu işlem yapılmıştır. Bundan sonra da aynısı yapılır.

Vatandaşların yüzde 90'ı FETÖ ve PKK'ya karşı yapılan mücadeleyi beğeniyor, destekliyor.