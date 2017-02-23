Berat Albayrak’tan Bakü'de açıkladı: 2018'in ikinci yarısı hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin bölgesel iş birliğinin en tarihi örneği olduğunu belirterek, "İnşaatın yaklaşık yüzde 65’i tamamlanmış olup, 2018 ikinci yarısı itibariyle boru hattını gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz. Bu kapsamda, 2020 itibarıyla 10 milyar metreküp Azeri gazını TAP’a (Trans Adriyatik Boru Hattı) iletebileceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enerjinin; bölgenin ve dünyanın istikrarı, barış için önemli bir araç olarak kullanılabileceğine inandığını söyledi.

"HİÇBİR ÜLKE TEK BAŞINA SAĞLAYAMAZ"

Türkiye'nin, bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayan, ülkelerin karşılıklı çıkarlarına hizmet eden ve nihai olarak bölgesel barışa, huzura ve istikrara destek verecek tüm projelerin parçası olacağını vurgulayan Albayrak, "İnanıyoruz ki hiçbir ülke tek başına, iş birliği ağlarının bir parçası olmadan enerji güvenliğini sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA ENERJİ KONGRESİNDE "BARIŞ İÇİN PAYLAŞ" SLOGANI

Albayrak, Türkiye'nin bölgedeki enerji projeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Tüm paydaşların çıkarına olan ve adil bir paylaşımı amaçlayan projelerin barışa, huzura ve istikrara yapacağı katkıya inandığımız için, Dünya Enerji Kongresi'nde 'Barış İçin Paylaş' sloganını seçtik." ifadelerini kullandı.

İNŞAATIN YÜZDE 65'İ TAMAM!

Bundan 10 yıl önce ilk kez dile getirilen Güney Gaz Koridorunun belkemiği olarak Azerbaycan ile TANAP projesinin geliştirildiğini anımsatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ilgili tüm paydaşlarına hizmet eden bölgesel iş birliğinin mükemmel ve tarihi bir örneği durumundadır. İnşaatın yaklaşık yüzde 65'i tamamlanmış olup, 2018 ikinci yarısı itibarıyla boru hattını gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz. Bu kapsamda, 2020 itibarıyla 10 milyar metreküp Azeri gazını TAP'a (Trans Adriyatik Boru Hattı) iletebileceğiz."

Bakan Albayrak, TANAP'ın, ilgili tüm paydaşlarına hizmet eden bölgesel iş birliğinin mükemmel ve tarihi bir örneği olduğunu anlattı.

TÜRKİYE'DEN KUZEY SURİYE'YE ELEKTRİK

Albayrak, ayrıca Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 600'den fazla Azeri vatandaşını anarak, "Tüm dünya bir geçiş dönemini yaşamaktadır. Bu küresel dinamizm ortasında, istikrarsızlıklar birbirine komşu olan ülkelere olduğu kadar dünyanın uzak bölümlerine de yayılmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul ve Paris, Ankara ve Brüksel, İzmir ve Berlin arasında hiçbir fark bulunmamaktadır." diye konuştu.

8 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ MÜLTECİ OLDU

Suriye'de yaşanan çatışmanın da artık insanlığın vicdanını kanatan trajik durumun ötesine geçtiğini belirten Albayrak, 2011'den beri yarım milyondan fazla insanın öldürüldüğüne ve 8 milyondan fazla Suriyeli'nin mülteci durumuna düştüğüne dikkati çekti.

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYONU AŞKIN MÜLTECİ VAR"

Albayrak, Türkiye'nin ilk günden itibaren izlediği açık kapı politikası ile bugün 3 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sadece mülteciler için yapılan harcamalar 25 milyar doları aşmış durumdadır. Türkiye aynı zamanda kuzey Suriye'de terörden arındırılan bölgelere elektrik sağlamaktadır. Türkiye ortaya koyduğu gayret, üstlendiği yük ile bölgesel çatışmaların çözümlenmesinde ne kadar samimi olduğunu dünyaya ispat etmiştir. Ancak çözüm sadece Türkiye'nin samimiyetle üstlendiği sorumluluk ile mümkün değildir. Bu yükün başta Avrupa olmak üzere dünyadaki diğer büyük ülkeler tarafından paylaşılması, tüm ülkelerin samimi çözüm için elini taşın altına koyması gerekmektedir. Sinekleri öldürerek değil, bataklığı kurutarak sonuç elde edebilirsiniz ve bataklığın kuruması da müşterek çaba ile mümkündür."

GÖRÜŞMELERDE ENERJİ ALANINDA ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Albayrak, aynı zamanda Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilirken, Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Kahka Kaladze ve İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ile yaptığı görüşmelerde enerji alanında ülkeler arası iş birliklerini değerlendirdi.