Darbeci üsteğmen: Ben ölüm makinesiyim

Suikast timindeki SAT komandosu Ali Sarıbey: ‘Gizli görev var’ dediler, sevinerek kabul ettim. Vali ya da kaymakam almaya gittiğimizi sandım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basan FETÖ'cü askerlerin yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü gününde, SAT komandosu Üsteğmen Ali Sarıbey savunma yaptı. Sarıbey, "Benim rütbemde birinin 'Ben darbeye karşıyım' diyerek direnç göstermesi mümkün değildir" dedi. 14 Temmuz'da SAT Grup Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşılar Özay Çöder ve Haldun Gülmez ile lojman kafeteryasında görüştüğünü anlatan Sarıbey şunları söyledi:



'TSK YÖNETİME EL KOYDU'

"SAT görevimin düşmemesi için eğitimlerimi aksatmamam gerekiyordu. Bu nedenle ikisine de her zaman göreve hazır olduğumu söyledim. 15 Temmuz'da Haldun Gülmez beni arayıp gizli bir görev çıktığını ve komutanın benim de katılmamı istediğini söyledi. Ben ölüm makinası olarak yetiştirildim. Ben bir ölüm makinasıyım. Seve seve görevi kabul ettim.

Malzemeleri kuşanırken, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 'TSK yönetime el koydu' dedi. Emir komutanın Şükrü Seymen'de olduğunu ve VIP bir kişinin alınacağını söyledi ama kim olduğunu söylemedi. Bu arada Hava Kuvvetleri Komutanı'nın darbeye itiraz ettiği ve bacağından vurulduğu söylendi.

Amatörce yapılmış bir görevdi. Çünkü adeta tüm birimler birbirine girmişti. Seymen'e nereye gideceğimizi sordum ama bir şey söylemedi. Daha önce Aksaz Deniz Üssü'nde görev yaptığım için helikopter alçalınca disko ışıklarından Marmaris olduğunu anladım. Cumhurbaşkanı'nın alınacağı hiç aklıma gelmedi. Vali, kaymakam veya emniyet müdürü sandım."



25 BİN MERMİ ...

Bu son sözleri üzerine mahkeme başkanı "25 bin mermiyle kaymakam, vali almaya mı gidilir?" diye sordu. Sarıbey, vatan millet için hizmet yaptıklarını anlatmaya başlayınca mahkeme başkanı bu kez de "Vatan millet diyenlerin ne yaptığını hep birlikte gördük" dedi.



BEDDUACI YÜZBAŞI MARMARİS'E NİYE GİTTİKLERİNİ BİLMİYORMUŞ

Yakalandığında üzerinde, "H.E. duaları" başlıklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik beddua çıkan eski Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez ise operasyonun içeriğinden haberdar olmadığını iddia etti. Gülmez "Helikopterle Dalaman'a gittik. Piste 2 kez iniş yapmak zorunda kaldık. İlkinde askerler mevzi alıp çatışma pozisyonuna geldiler. İkinci inişimizde ise zaten yakıt kalmadığı için pilotlar helikopterden indi. Oradaki görevlilerle ne konuştular bilmiyorum. Sonra bize yakıt verildi. Görev gereği bana helikopterde makineli tüfek kullanmam için talimat verildi" diye konuştu.