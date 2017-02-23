Dolarda 3.40, Borsada 93 bin

Merkez Bankası’nın attığı adımlar, hükümetin büyümeyi destekleyen hamleleri, başta KOBİ’ler olmak üzere yatırım ve istihdamı teşvik edici uygulamalar Türkiye’nin cazibesini artırdı. Dolar 3.94 TL ile tarihi zirveyi gördüğü 11 Ocak’tan bu yana yüzde 9.5 değer kaybetti. TL son bir ayda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Son 5 haftada sadece Borsa İstanbul'a 1.1 milyar dolarlık net yabancı girişi olurken, Hazine'nin geçen hafta yurtdışında gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli tahvile de 4 kat talep geldi.

Yurtiçinde düzenlenen 9 yıl vadeli tahvile gelen talep ise, ihracın neredeyse 3 katını geçti. Bir yandan ABD'de de yeni yönetimin güçlü dolardan yana olmayacağının netleşmesi ile gelişmekte olan ülkelere artan yabancı girişi ile birlikte dolar 3.58 TL'nin altına inerek 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

TL, DOLAR KARŞISINDA EN FAZLA DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ

Dolar 3.94 TL ile tarihi zirveyi gördüğü 11 Ocak'tan bu yana yüzde 9.5 değer kaybetti. TL son bir ayda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Son olarak Garanti Bankası'nın da yüzde 9.9'unun yaklaşık 1 milyar dolar bedelle İspanyol devi BBVA tarafından satın alınması Türkiye'ye ilginin devam ettiğinin en somut göstergesi.

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Türk varlıklarının yatırım için cazip olması nedeniyle yabancı girişinin devamı beklenirken, Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanını getirmesinin de etkisiyle dolarda düşüşün devam etmesi bekleniyor.

3,4 TL'NİN ALTINA İNECEK

Analistler 3.55 TL'nin kırılması halinde ilk etapta 3.50 seviyesinin daha sonra ise kademeli olarak 3.4 TL'nin gündeme geleceği görüşünde.

BORSA ZİRVEYE ÇOK YAKIN

Borsa İstanbul'da endeksin 89 bin seviyesinin üstünde tutunmayı sürdürmesi halinde ilk etapta 90 bin puana geçmesi bekleniyor. Borsada asıl hedef ise, Türkiye'ye yönelik saldırıların fitilinin ateşlendiği Gezi olayları öncesindeki 93 bin puan olan borsa eski seviyelere yaklaştı.

Kaynak: Sabah.com.tr