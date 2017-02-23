Flaş haber! Sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale bölgesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan Suriye uyruklu bölücü terör örgütü/PYD mensubu bir terörist yakalandı.

Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mardin merkezde arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Bingöl merkezde ise alınan duyum üzerine gerçekleştirilen operasyonda, iki adet Biksi makineli tüfeği, 3 bin adet Biksi makineli tüfeği fişeği, 16 adet el bombası, 10 kg patlayıcı, üç adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, bir adet Zagros keskin nişancı fişeği, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, üç adet hücum yeleği, 20 adet kıyafet, 20 adet şemsiye, beş adet şarjör kütüklüğü, bin kg Amonyum Nitrat ile 50 kg un ele geçirildi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale bölgesinde de Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan Suriye uyruklu bölücü terör örgütü /PYD mensubu bir terörist yakalandı.