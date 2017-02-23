Güçlü ve huzurlu Türkiye’ye EVET

AK Parti, cumartesi günü ‘evet’ kampanyasının açılışını Ankara Arena’da yapacak. AK Parti teşkilatları ise il il, ev ev ‘evet’in gerekçelerini anlatacak

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna hazırlanırken, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda ilk kez görücüye çıkacak 9 şarkı ve klip MYK üyelerine izlettirildi. MYK'da tanıtım toplantısının detayları da paylaşıldı.

AK Parti, 25 Şubat Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın kampanya açılışını yapacağı Ankara Arena'da 40 bin kişinin katılacağı "büyük buluşma" ile tarihi dönüşümün startını verecek. AK Parti teşkilatları ise il il, ev ev neden 'evet'i anlatacak. Partinin referandum kitapçığında 'evet'in gerekçeleri şöyle sıralandı:

GÜVENLİ VE HUZURLU TÜRKİYE İÇİN: Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak. Terörle mücadelemiz güçlenecek.

İSTİKRAR İÇİN: İstikrarsızlığı tetikleyen koalisyon sistemi kökten değişecek. Yeni sistemde tek başına iktidar ve siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. Millet hükümete doğrudan güvenoyunu verecek. İstikrarlı siyaset ekonomide de istikrar sağlayacak, krizler dönemi kapanacak.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN: Güçlü hükümet sistemi, Türkiye'yi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek.

KESİNTİSİZ İCRAAT İÇİN: Devlet yönetiminde çift başlılık dönemi tarihe karışacak. Kurumların hızla çalışmasını sağlayan bir işleyiş hakim kılınacak. Sık sık hükümetlerin değişmesi yüzünden aksayan devlet kurumları hantallıktan kurtulurken, etkili ve hızlı icraat yapar hale gelecek.

DEVLETE MİLLET DAMGASINI VURMAK İÇİN: Devletin gerçek sahibi millet olacak. Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek, darbeler tarihe karışacak. Milletvekili kendi seçmeniyle sürekli temas halinde olduğu için, halkın beklentileri kanunlara daha fazla yansıyacak.

KUVVETLER AYRILIĞINI GETİRMEK İÇİN: Yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı perçinlenecek. Yargı organları durumdan vazife çıkararak yürütmenin ve yasamanın alanına girerek karar vermeyecek. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir erkler sistemi gerçek manada hayata geçecek.