İran çıkışı: İzin almak durumunda değiliz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İranlı yetkililerin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklamalarına sert tepki verdi. Kalın, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve bölgenin, Suriye halkının geleceği için mücadele verdiğini belirterek, "Bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir unsur varsa bu ister Halep'te, El Bab'da, Rakka'da, Telafer'de olsun, Sincar'da olsun, Türkiye bunun gereğini her zaman yapar. Bunun için de bir başka ülkeden izin almak durumunda değildir" dedi.



YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayındaki NATO Liderler Zirvesi'nden önce yüz yüze görüşmeleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Güney Kıbrıs'ın 'enosis' kararını da eleştiren Kalın, "Umarız Rum tarafı bu kararından vazgeçer. Böyle bir dönemde bu kararın gündeme getirilmiş olması, elbette müzakereleri bundan sonra çok olumsuz yönde etkileyecektir. Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır" diye konuştu.