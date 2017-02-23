Kundakçı adli kontrol ile serbest bırakıldı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması konusunda ifade veren kundakçı Mehmet Ali Aligül'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi
Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusunun ardından, "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.A.A'nın hakimlik işlemleri sona erdi.
Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A.A'nın, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında, 20 Şubat'ta gece saatlerinde yangın çıkmış, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi üzerine olayın kundaklama olduğu belirlenmişti. Görüntülerden şüphelinin kimliğini belirlemeye yönelik çalışma yürüten İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda M.A.A'yı gözaltına almıştı.