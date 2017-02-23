Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, açıklamasında, "Rakka ile ilgili temel anlayışımız, DEAŞ'tan temizlemek için başka örgütleri kullanmamak. Bu konudaki tutumumuz baştan beri açık ve net" dedi. El Bab operasyonuna ilişkin ise Bakan Işık, "El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rakka ile ilgili temel anlayışımız, Rakka ve diğer bölgelerin DEAŞ'tan kurtarmayı başka terör örgütleriyle değil doğru unsurlarla yapmak. İsteğimiz Rakka operasyonun PYD ve YPG ile değil, ÖSO ve meskun insanlardan oluşan güçle yapılması. Rakka'yı kurtaracak gücün bölge halkı tarafından yapılması. Böyle olunca koalisyon güçlerine destek vereceğimizi açıkladık. Kalıcı barış için demografik yapının değişmemesi ve doğru aktörlerle bu operasyonunun yapılması" dedi.

"EL BAB'IN TAMAMINA YAKINI KONTROL ALTINDA"

Bakan Işık El Bab operasyonuna ilişkin ise "El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı. Bugün itibarıyla şehir merkezine de tamamen girildi ve arama tarama faaliyetleri başlamış oldu" şeklinde konuştu.