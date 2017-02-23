Milyonlarca memur için çok önemli değişiklik!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlara ilişkin yaptığı “Kamu çalışanının daha güçlü, daha dinamik olduğu, liyakatının ve performasının ölçülebildiği bir yapının nasıl kurulabileceğiyle ilgili bir çalışma uzun süredir var” açıklaması çeşitli memurların iş güvencesinin kaldırılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Bakanlık Basın Müşavirliği’nden yapılan konuya ilişkin açıklamada işin aslı ortaya çıktı. İşte üzerinde çalışılan yeni sistem…

Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imza töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda, Bakan Müezzinoğlu ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Müezzinoğlu, düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Müezzinoğlu, Kamu Personel Reformu ve buna bağlı olarak kamu görevlilerinin iş güvencesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta Kamu Personel Reformu'nun uzun süredir hükümetin gündeminde olduğunu anımsattı. Bu kapsamda tüm paydaşların katımıyla 3 çalıştay düzenlendiğini aktaran Müezzinoğlu, yaptığı açıklamaların "memurların iş güvencesinin kaldırılacağı" şeklinde yorumlanmasını da eleştirdi.

Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Kamu çalışanının daha güçlü, daha dinamik olduğu, liyakatının ve performasının ölçülebildiği bir yapının nasıl kurulabileceğiyle ilgili bir çalışma uzun süredir var. Dolayısıyla söylenen cümleyi özellikle referandum atmosferinde 'Güvence kaldırılıyor' diye bir başlıkla vermeyi doğru bulmuyorum. Bir defa kamuda çalışanın tabii ki güvencesi olacak. Burada yalnızca güvenceyi koyarsak liyakatı, kendini geliştirebilmeyi, performansı getirmezsek bu sistem kamudaki insanımız körelmesine neden oldu"

Müezzinoğlu'nun bu açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

İşte Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan o açıklamanın ayrıntıları…

Açıklamada, "Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağına ilişkin olarak kamuoyunda oluşması muhtemel yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir" denildi.

BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Hazırlanan başarı değerlendirme sistemiyle kamu personelinin çalışma güvencesi daha da güçlendirilmiştir.

AMİRLER NOT VERECEK

Sistem tamamen açık ve şeffaftır. Amirlerce verilecek puanlar izleme formuna dayanacaktır ve gerekçeli olacaktır.

Planlama, geri bildirim ve değerleme aşamaları katılımcı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

MEMUR DA AMİRİNE NOT VERECEK

Astlar, en yakın üstleri tarafından değerlendirildiği gibi, üstler de en yakın astları tarafından değerlendirilecektir.

VATANDAŞ VE ARKADAŞ DA MEMURA NOT VERECEK

İş arkadaşları ve hizmetten yararlananlar da belirli ölçülerde değerlendirme sistemine dâhil edilmiştir.

MEMURUN KADERİ AMİRİN İKİ DUDAĞI ARASINDA OLMAYACAK

Dolayısıyla, öngörülen sistemde kamu görevlilerinin kaderi sadece amirlerin iki dudağı arasında değildir.

NOTU DÜŞÜK OLAN EĞİTİME ALINACAK

Hazırlanan Tasarıda, düşük başarı gösteren personel, öncelikle gelişim planları çerçevesinde hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır. Birincil amaç, başarısız personelin tespit edilen eksikliklerini eğitimle tamamlamaktır.

EĞİTİMDE BAŞARISIZ OLAN MEMURUN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Buna rağmen başarısız olmaya devam eden personel, başarılı olabileceği başka bir görevde veya görev yerinde değerlendirilecektir. Bu durum, hem ilgili personelin lehinedir, hem de kamu yararının gereğidir.

GÖREVLERİNE SON VERİLMEYECEK

Devlet memurlarının görevlerine son verilmesi ise söz konusu değildir.

BAŞARI NOTU NE İŞE YARAYACAK?

Başarılı personelin bu durumu; Görevde yükselmelerinde, Görevleriyle ilgili kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, Yurt dışı görevlendirmelerde, İnsan kaynakları planlamasının diğer alanlarında değerlendirilecektir.

NOTU YÜKSEK OLANA EKSTRA MAAŞ VERİLECEK Mİ?

Ayrıca, Devlet memurlarına yönelik herhangi bir performans ödemesi öngörülmemektedir.

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